Наталья Тимофеева журналист Эксперты оценили вероятность переизбрания действующих депутатов Госдумы от Пермского края Поделиться Поделиться Твитнуть

Российские политологи Дмитрий Гусев и Алексей Мартынов составили восьмой интегральный рейтинг депутатов Государственной думы («Коэффициент полезности депутатов»).

Исследование проводилось с сентября по декабрь 2019 года и состояло из четырёх неравновесных индексов:

— индекс народного голосования (соотношение голосов на странице депутата на сайте «Депутат.клуб» к общему количеству проголосовавших на портале);

— индекс активности депутата в ГД (соотношение суммы выступлений в зале пленарных заседаний и участие в законопроектах к сумме всех выступлений и законопроектов за сессию);

— индекс медийности (количество упоминаний о депутате в СМИ и в информационном поле);

— индекс работы в регионе (оценка работы депутатов на конкретной территории с региональными элитами, органами власти, жителями, общественными организациями и открытости работы депутата в интернете).

В топ-50 рейтинга — Андрей Исаев (7 место) и Игорь Сапко (39 место). Дмитрий Скриванов — на 254-м, Игорь Шубин — на 288-м, Дмитрий Сазонов — на 308-м, Алексей Бурнашов — на 378-м, Александр Василенко — на 429-м.

До выборов в Госдуму остаётся 19 месяцев, и для политических партий кампания уже стартовала. В связи с этим авторы рейтинга также рассчитали для каждого депутата Госдумы вероятность его переизбрания в следующий созыв парламента. В основу рейтинга легла оценка экспертов: им предложили оценить по десятибалльной шкале шансы переизбрания действующих депутатов в случае если выборы проходили бы в ближайшее воскресенье.

В результате высокую вероятность переизбрания, по мнению экспертов, имеют Игорь Сапко (коэффициент 6,8) и Андрей Исаев (коэффициент 8). Средняя вероятность переизбрания — у Дмитрия Сазонова (коэффициент 3), Игоря Шубина (коэффициент 3) и Дмитрия Скриванова (коэффициент 4,5). Низкая вероятность переизбрания оказалась у Алексея Бурнашова (коэффициент 2,7) и Александра Василенко (коэффициент 1,7).

Отметим, что в конце декабря Алексей Бурнашов на своей странице в Facebook опубликовал пост о том, что хочет в ближайшее время сложить с себя полномочия депутата Государственной думы. Однако спустя несколько часов он удалил эту запись из социальной сети.