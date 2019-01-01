Евгения Пастухова выпускающий редактор Ход конём Депутат Госдумы заявил об отказе от мандата Поделиться Поделиться Твитнуть

Депутат Государственной думы РФ Алексей Бурнашов в понедельник, 23 декабря, заявил, что намерен сложить полномочия парламентария. Об этом он написал на своей странице в Facebook и от каких-либо подробных комментариев отказался. Собеседники «Нового компаньона» разводят руками: информация о сложении полномочий стала для них полной неожиданностью. Алексей Бурнашов, судя по реакции ньюсмейкеров, свои планы ни с кем не согласовал. Никто не исключает, что спустя пару недель решение может измениться: либо информация окажется фейком, либо Бурнашов торжественно отзовёт заявление.

Алексей Бурнашов



«С большим сожалением вынужден сообщить, что в ближайшее время я сложу с себя полномочия депутата Государственной думы. Я искренне прошу прощения у своих избирателей, друзей, что подвёл вас. Береги вас Бог!» — отметил политик. Получить от него комментарии СМИ не удалось. Он не отвечает и на звонки коллег по партии. Помощники Бурнашова также отказались от комментариев, перенаправив к нему лично. «Коммерсантъ-Прикамье» депутат ответил, что подробностей не сообщит. Иными словами, помощники и сам Бурнашов как минимум не опровергли эту информацию, сославшись, например, на взлом аккаунта.

В пресс-службе фракции партии «Единая Россия» в Государственной думе отметили, что не располагают иной информацией, кроме той, что есть в Facebook. Никаких заявлений от депутата не поступало.

Самое главное в этой новости то, что Алексей Бурнашов ни с кем не согласовал своё решение. Для ньюсмейкеров «Нового компаньона» оно было, мягко говоря, неожиданным. В последние пару недель он активизировал свою деятельность в избирательном округе и начал своего рода подготовку к выборам: активно проводил встречи, участвовал в мероприятиях. Он высказывал свою заинтересованность в том, чтобы вновь стать депутатом в 2021 году.

Напомним, Алексей Бурнашов стал депутатом Госдумы в 2016 году по избирательному округу №59 (Орджоникидзевский и Мотовилихинский районы, Губаха, Лысьва, Александровск, Берёзовка, Горнозаводск, Гремячинск, Добрянка, Кизел, Пермский район, Чусовой). Он набрал 45,5% голосов. В выборах участвовали девять человек. Кандидат от «Справедливой России», лидер Национального родительского комитета Ирина Волынец (набрала 10% голосов) после пыталась лишить его мандата через суд. Она утверждала, что в 2008 году тогда ещё депутат Законодательного собрания Пермского края Алексей Бурнашов приобрёл долю в одной чешской компании. Об этом парламентарий не сообщил ни на выборах в краевое заксобрание, ни на выборах в Госдуму. Однако Пермский краевой суд отказал ей в удовлетворении исковых требований.

Собеседники «Нового компаньона» высказывают несколько версий происходящего. А поскольку никто из них не знает истинных мотивов, они попросили сохранить анонимность: чтобы не выглядеть странно, когда вдруг вскроется правда. Согласно доминирующей версии, Алексей Бурнашов мог действовать импульсивно, под воздействием эмоций. Возможно, он не осознавал последствий. По другой версии, в отношении Бурнашова могло быть возбуждено уголовное дело (практика этого года показывает, что сразу за громкими отставками, например в краевом правительстве, следует пресс-релиз следственного комитета). Самая неожиданная версия связана с планами Бурнашова по эмиграции в другую страну. Его сын занимается теннисом, и недавнее решение ВАДА закрыло ему путь в большой спорт. Кроме того, обсуждается вариант, что Бурнашова могли попросить уступить дорогу другому человеку, который хочет попробовать себя в качестве депутата. Есть версия, что это был неожиданный пиар-ход.

Однако все эти версии содержат противоречия. «У нас нет таких альтруистов, чтобы тратить несколько миллионов рублей сейчас, а в 2021 году на основных выборах в Госдуму вкладывать их вновь», — говорит один из собеседников. Другой отмечает, что версия с уголовным делом тоже несостоятельна: у Бурнашова нет такого бизнеса, за который его можно было бы привлечь по УК.

Более того, нет документальных подтверждений реальности намерений депутата: заявление в Госдуму от него не поступало. А согласно формальной процедуре увольнение проходит по его заявлению, которое должны рассмотреть остальные члены парламента. И только после голосования депутат сдаёт удостоверение. Но осенняя сессия думы закончилась в пятницу, 20 декабря, а первое заседание намечено на 14 января.

За это время всё может измениться. Тратиться на довыборы сейчас, проводить серьёзную кампанию в 2020 году, в то время как в 2021 году истекает срок полномочий Госдумы, как минимум нецелесообразно. Поэтому Бурнашова, скорее всего, будут уговаривать остаться (либо выяснится, что это фейк). Если он продержится хотя бы до конца сентября, довыборы можно будет не проводить: закон позволяет, если до истечения срока полномочий остаётся менее одного года.

Если позиция Бурнашова не изменится, довыборы должны состояться в течение года с даты сложения полномочий. Если в течение этого года есть единый день голосования, то в этот день (13 сентября). В Избирательной комиссии Пермского края сообщили, что точная дата выборов будет назначаться после того, как факт сложения полномочий будет подтверждён официально, и отказались от дальнейших комментариев.

Отметим, что спустя несколько часов, во время сдачи номера в печать, Бурнашов удалил скандальный пост.