Алексей Бурнашов сложит с себя полномочия депутата Госдумы Политик попросил прощения перед избирателями Поделиться Поделиться Твитнуть

Депутат Госдумы от Пермского края Алексей Бурнашов планирует сложить с себя полномочия. Об этом он сообщил в Facebook.

«С большим сожалением вынужден сообщить, что в ближайшее время я сложу с себя полномочия депутата Государственной думы! Я искренне прошу прощения у своих избирателей, друзей, что подвёл вас! Береги вас Бог!» — отметил политик.

Напомним, Алексей Бурнашов был избран в 2016 году. Раньше он занимал пост депутата Законодательного собрания Пермского края.

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