Дмитрий Енцов журналист В Перми эвакуировали и закрыли кафе из-за посетителя Поделиться Поделиться Твитнуть

В пермском кафе Chicken (Комсомольский проспект, 72) 11 января около 18 часов вечера произошло ЧП с посетителем, из-за чего персоналу пришлось эвакуировать других посетителей.

В пермских пабликах сообщают, что внутрь зашёл мужчина, который начал раздеваться и пытался поджечь себя. Кроме того, он сломал витрину кафе.

Эту информацию подтвердили в компании «Алендвик»:

— Гражданин начал вести себя неадекватно, в связи с чем на место были вызваны экстренные службы и правоохранительные органы. Персоналом кафе было принято решение об эвакуации гостей для того, чтобы избежать инцидентов с участием гражданина и посетителей кафе. В итоге он был задержан полицией.

Работа кафе после этого была приостановлена и возобновилась утром 12 января.