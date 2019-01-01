Дмитрий Енцов журналист Бывший главный тренер ФК «Звезда» Константин Парамонов присоединился к своей новой команде Поделиться Поделиться Твитнуть

Бывший главный тренер ФК «Звезда» Константин Парамонов, который в конце декабря покинул пермскую команду, присоединился к своей новой команде — ФК «Оренбург». С 10 января он находится вместе с ней на зимних сборах в турецком Белеке, хотя официальной информации о подписании с ним трудового договора нет.

При этом место главного тренера «Звезды» пока вакантно.

Отметим, что 9 января тренерский штаб грозненского «Терека» официально покинул Равиль Сабитов, который осенью 2019 года был консультантом Константина Парамонова в «Звезде».