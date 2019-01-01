По факту массового ДТП под Краснокамском возбудили уголовное дело Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня, 11 января, пресс-служба краевого ГУ МВД сообщила подробности вчерашней массовой аварии с автобусом, фурой, «Газелью» и тремя легковыми автомобилями.

ДТП произошло 10 января около 14:20 на 471-м км автодороги «Подъезд к городу Перми от автодороги М-7 «Волга». По предварительной информации, водитель «Лады Гранты» при выполнении обгона не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и врезалась в фуру. От столкновения легковушку отбросило на другой легковой автомобиль, из-за чего тот столкнулся с Hyundai Solaris, автобусом и «Газелью». В результате пострадали пять человек, включая одного ребёнка (вчера в скорой помощи сообщали, что пострадали девять человек — пять взрослых и четыре ребёнка).

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Таким образом, виновнице аварии грозит ограничение свободы на срок до трёх лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет.