Дмитрий Енцовжурналист
Девять человек пострадали в крупном ДТП с шестью автомобилями около Краснокамска
На объездной дороге Краснокамска 10 января примерно в 14:30 произошло крупное ДТП.
Как сообщили в службе скорой помощи, столкнулись шесть транспортных средств: пассажирский автобус, «Газель», фура и три легковых автомобиля.
«На месте работали девять бригад скорой помощи, в том числе две реанимационные. Пострадали девять человек: пятеро взрослых, четыре ребёнка. Все они в состоянии средней тяжести и госпитализированы», — пояснили в скорой помощи.
В автобусе ехали спортсмены из школы рукопашного боя.
Предварительно, ДТП произошло по вине водителя одного из легковых автомобилей, который начал обгон в опасной близости от движущейся навстречу фуры.