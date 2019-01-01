Дмитрий Енцов журналист Девять человек пострадали в крупном ДТП с шестью автомобилями около Краснокамска Поделиться Поделиться Твитнуть

На объездной дороге Краснокамска 10 января примерно в 14:30 произошло крупное ДТП.

Как сообщили в службе скорой помощи, столкнулись шесть транспортных средств: пассажирский автобус, «Газель», фура и три легковых автомобиля.

«На месте работали девять бригад скорой помощи, в том числе две реанимационные. Пострадали девять человек: пятеро взрослых, четыре ребёнка. Все они в состоянии средней тяжести и госпитализированы», — пояснили в скорой помощи.

В автобусе ехали спортсмены из школы рукопашного боя.

Предварительно, ДТП произошло по вине водителя одного из легковых автомобилей, который начал обгон в опасной близости от движущейся навстречу фуры.