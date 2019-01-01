Наталья Тимофеева журналист В Прикамье за продажу детям никотиносодержащих смесей будет грозить штраф Для физлиц он составит до 5 тыс. руб., для юрлиц — до 80 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников внёс в Законодательное собрание проект закона «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края в целях ограничения продажи несовершеннолетним никотиносодержащих смесей».

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что сейчас на территории России установлен запрет на продажу табачных изделий, в том числе сосательного и жевательного табака (снюс и насвай) несовершеннолетним. Также на территории края запрещается детям и подросткам продавать вейпы и жидкости для них. Однако, по словам авторов законопроекта, в последние годы распространение получил новый вид никотиносодержащей продукции — бестабачные сосательные и жевательные смеси, содержащие никотин и (или) его производные.

«Данные смеси в силу своей доступности, дешевизны и легальности стали популярны в подростковой среде. При этом концентрация никотина в данных смесях в среднем составляет 40-60 мг, в то время как в обычной сигарете — меньше 1,5 мг. Употребление таких никотиносодержащих смесей способствует к привыканию к никотину, появлению заболеваний верхних дыхательных путей, желудка, пищевода, полости рта, увеличение риска сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний», — сообщается в пояснительной записке. Также из-за того, что доза потребляемого никотина очень велика, употребление смесей может привести у школьников к нейротоксическим нарушениям в организме и расстройствам сознания.

Так как продажа этого опасного вещества не урегулирована ни краевым, ни федеральным законодательством, правительство региона решило устранить этот законодательный пробел, запретить продажу несовершеннолетним никотиносодержащих смесей и установить штрафы за нарушение запрета. За продажу опасных смесей детям и подросткам планируется установить штраф для граждан в размере 3-5 тыс. руб., для должностных лиц — в размере 35-50 тыс. руб., и 50-80 тыс. руб. для юридических.

Депутаты должны будут рассмотреть законопроект сразу в двух чтениях на пленарном заседании 23 января. Проект закона уже получил поддержку со стороны уполномоченного по правам ребенка, бизнес-омбудсмена, Общественной палаты края, «Опоры России» и Совета муниципальных образований. Если депутаты примут законопроект, закон о запрете продажи несовершеннолетним никотиносодержащих смесей вступит в силу через десять дней после его официального опубликования.

Напомним, на антинаркотической комиссии, которая прошла 17 декабря, губернатор дал поручение разработать локальный законопроект, который смог бы запретить на территории Пермского края продажу никотиносодержащих смесей несовершеннолетним. Как сообщает пресс-служба минтербеза, это решение связано с участившимися сообщениями граждан, в том числе в социальных сетях.

Отметим, что проблема распространения никотиносодержащих смесей в школьной среде беспокоит не только Пермский край, но и другие регионы. В декабре подобные законопроекты о запрете продажи несовершеннолетним никотиносодержащих смесей приняли в Удмуртии, Пензенской и Челябинской области, и еще в нескольких регионах внесли в законодательные органы власти.

На заседании комитета СФ по социальной политике заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай сообщил, что, по данным эпидемиологических исследований, в 2016 году в России распространенность некурительного табака среди школьников была в семь раз выше, чем среди взрослых. «Сегодня данная статистика растет. Вне всякого сомнения эта проблема требует своего скорейшего решения», — добавил он.

Сейчас в Госдуме находится два законопроекта о федеральном запрете на продажу никотиносодержащих смесей как детям, так и взрослым. Также законопроект об ограничении продажи никотиносодержащих смесей в стране планирует внести в Госдуму правительство Ставропольского края.