Дмитрий Енцов журналист Губернатор внёс законопроект о запрете продажи снюсов детям Его рассмотрят на январском заседании Заксобрания в двух чтениях Поделиться Поделиться Твитнуть

Губернатор Прикамья Максим Решетников 30 декабря внёс в региональное Законодательное собрание проект закона «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края в целях ограничения продажи несовершеннолетним никотиносодержащих смесей».

Депутаты должны будут рассмотреть его в двух чтениях во время январского пленарного заседания.

В частности, в проекте указано, что никотиносодержащие смеси — это «бестабачные сосательные и жевательные смеси, содержащие никотин и (или) его производные, не используемые в качестве лекарственных препаратов».

В случае одобрения проекта депутатами закон в ступит в силу через десять дней после его официального публикования.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что Федеральный закон №15-ФЗ от 23 февраля 2013 года запрещает продавать табачные изделия, в том числе и сосательный табак (снюс), но «в последние годы распространение получил новый вид никотиносодержащей продукции — бестабачние сосательные и жевательные смеси, содержащие никотин и (или) его производные».

Кроме того, в записке указано, что эти смеси «стали популярны в подростковой среде». Но так как в них не содержится табак, то они не запрещены к продаже на федеральном уровне и в законодательстве Прикамья «этот вопрос не урегулирован».

Отметим, что ранее региональное министерство территориальной безопасности сообщило о подготовке подобного законопроекта. Вызван он в том числе и обеспокоенностью родителей фактами продажи смесей школьникам во дворах учебных заведений под видом «жевательного табака».