Мария Сыропятова Меньше половины мест под киоски было разыграно на аукционе в Перми На большинство лотов не было подано ни одной заявки Поделиться Поделиться Твитнуть

На муниципальной торговой площадке администрации Перми было разыграно менее половины лотов. 11 мест под размещение киосков печати и одно под павильон со специализацией «овощи и фрукты» не вызвали интереса у предпринимателей, на них не было подано ни одной заявки.

Администрации Перми удалось разыграть только семь из 19 лотов под размещение киосков печати. При этом только в трёх случаях на них было подано более одной заявки. Ещё четыре были разыграны по минимальной цене, поскольку на них была подана только одна заявка. Четыре места достались предпринимателю Дмитрию Ерёмину, ещё два — ООО «Логос-маркет», и одно — предпринимателю Екатерине Шафрановой. Если по итогам торгов будут заключены все договоры, то в городской бюджет по ним будет ежегодно поступать по 340 тыс. руб.

Напомним , что аукцион был объявлен в конце ноября. Большинство мест на нём расположены на центральных улицах Перми. Ранее, в августе, администрация Перми провела серию аукционов на размещение киосков и павильонов. Примерно половина из 121 разыгранного администрацией места оказалась не востребованной у предпринимателей. Среди причин невостребованности мест под нестационарную торговлю предприниматели указывали их расположение и высокие затраты на изготовление объектов с недостаточным сроком их окупаемости.