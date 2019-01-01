Вкусная Пермь Первый независимый ресторанный рейтинг Поделиться Поделиться Твитнуть

Достаточно долгое время в пермской деловой прессе публиковались обзоры ресторанов, подготовленные как местными, так и приглашёнными на различные мероприятия туристической отрасли авторами. Не секрет, что если мы будем говорить о ресторанах «высокой кухни» (даже со скидкой на провинциальность), то стоимость среднего чека таких заведений сделает их недоступными для любой редакции. За таким «журналистским рейтингом» сразу замаячат рекламные контракты, «званые обеды», потянется шлейф сомнений, а соцсети начнут фонтанировать искромётными шутками на тему «Работаю за еду».

Учитывая, что аудитория местной бизнес-прессы довольна компактн и именно эти люди являются основными потребителями дорогих ужинов «по-уральски», мы — группа заинтересованных пермяков — решили создать «Рейтинг ресторанов Пермского края», не претендующий на славу французских авторов, но максимально приближенный к реальности. При этом авторы рейтинга, завсегдатаи ресторанов Пермского края, всё же останутся в тени (привет, Michelin!).

Гарантом неприступности, не аффилированности и поразительной честности нашего ресторанного жюри выступают руководители СМИ, чья читательская и зрительская аудитория не только принимает важные экономические и политические решения, но и ежедневно делает самый важный выбор в жизни каждого уважающего себя бизнесмена и политика, отвечая на вопрос: где бы сегодня пообедать?

Именно поэтому телекомпания «РБК-Пермь», газеты «Коммерсантъ. Прикамье», «Новый компаньон» и лично Олег Б. Андрияшкин, издатель, представляют первый предновогодний «Рейтинг ресторанов Пермского края», основанный на внутренних убеждениях скрытого от глаз общественности жюри. Не исключено, что в будущем мы станем свидетелями самых различных то появляющихся, то исчезающих номинаций.

Сегодня же мы говорим и пишем об очень небольшом перечне победителей. Помимо традиционного пьедестала мы рассмотрели несколько отдельных номинаций, таких как «Стабильный», «Молодой и модный», «Национальный», «Открытие» (речь идёт о периоде 2018—2019) и «Достойное место в Пермском крае».

После всех этих довольно безвкусных дисклеймеров мы переходим к собственно победителям, внёсшим свой внушительный вклад в дело обедов и ужинов нашего города и края (заведения приводятся по алфавиту):

«Открытие» — Interview и «Лапшичная».

Это относительно новые заведения, оказавшиеся за весьма короткий для общепита срок востребованными среди гостей. Оба они смогли выдержать заданную при открытии высокую планку и стать популярными.

«Стабильный» — «Августин», «Карин» и «Монтенегро».

По мнению наших экспертов, эти заведения с уже многолетней историей способны обеспечивать высокое качество в сочетании со стабильным результатом и весьма лояльной аудиторией.

«Молодой и модный» — «Улитка» и «Чайка Zaza».

Эти заведения стали модными (в хорошем, конечно, смысле этого слова) и востребованными за очень короткое время. Именно здесь можно наткнуться на отсутствие мест даже в гиблые для других ресторанов будние дни.

«Национальный» — «Наири».

Тихое и спокойное заведение, покорившее пермяков качественной и весьма аутентичной армянской кухней, интерьером и полным пониманием запросов деловой аудитории, привыкшей к тому, что для бизнес-переговоров не должно быть никаких помех даже за едой.

Ну и главные герои нашего рейтинга, его так, сказать «топ» — заведения с самым высоким качеством общественного питания, с соответствующей аудиторией и с умением удивлять. Здесь сочетаются и свои собственные кулинарные наработки, и уникальное производство продуктов и полуфабрикатов, и экологичность… Наконец, здесь готовят очень вкусно, что тоже немаловажно. Итак, встречайте!

1-е место — ресторан Bottega

2-е место — ресторан «Охотничьи сезоны»

3-е место — ресторан «Кредо»

Мы искренне считаем, что все указанные заведения можно было бы и не разделять по «местам на пьедестале». Именно поэтому в самом скором времени «топы» нашего рейтинга получат «Золотого Мишку», а рестораны, ставшие победителями в специальных номинациях, — «Серебряных медвежат».

Обзоры ресторанов, ставших победителями и номинантами, будут опубликованы в нашей группе на Фейсбуке, а также в путеводителе «Пермский край» Вконтакте. Следите за нашими вкусными новостями!

Да, тут необходима небольшая юридическая оговорка: мнение авторов рейтинга основано только на личной оценке тех или иных заведений (кухня, качество блюд и «гостевой среды», доброжелательность персонала). Авторы рейтинга никоим образом не связаны ни с одним из упомянутых заведений общепита, а также не являются ни их владельцами, ни акционерами. Все упомянутые кафе и рестораны не знали, когда члены жюри их посещали. Средний чек заведений не являлся существенным аргументом и не рассматривался при подведении итогов, как и соотношение цена/качество. Упоминание торговых марок и названий не является офертой или рекламой того или иного предприятия общественного питания. Ну и конечно, авторы напоминают уважаемым едокам, что употребление спиртных напитков может быть опасно для их здоровья, а сам рейтинг адресован нашим землякам и гостям, достигшим 18-летнего возраста. Сами рестораны могут вводить разнообразные программы лояльности или ограничения, никак не будучи связанными с авторами рейтинга.