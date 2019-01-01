Евгения Пастухова выпускающий редактор Иван Мехоношин отказался от участия в конкурсе по выбору главы Кудымкара За эту должность вновь поборется директор медучилища Поделиться Поделиться Твитнуть

Во второй тур конкурса по отбору главы Кудымкарского городского округа вышли директор Кудымкарского медицинского училища Леонид Ковалёв и заместитель главы администрации Степановского сельского поселения Андрей Хромцов. Действующий глава территории Иван Мехоношин, который также направлял документы, неожиданно снял свою кандидатуру.

Всего в конкурсе участвовали пять человек. Кроме Ковалёва, Хромцова и Мехоношина заявки подавали также директор гостиницы «Парма» и депутат гордумы Сергей Лунегов и заместитель главы Кудымкара Евгений Гусельников

Напомним, конкурс проводится повторно. Первый конкурс был сорван по инициативе депутатов. Он был объявлен в августе, и в нём принимали участие девять кандидатов: помимо Ковалёва, Лунегова, Хромцова и Мехоношина, которые подали документы вновь, тогда за пост главы боролись также гендиректор пермского ООО «Информо» Максим Петренко, безработная Татьяна Томилина, заместитель главы Кудымкара Владимир Бражкин и начальник управления образования Кудымкара Сергей Калин.

Во второй тур по итогам заседания конкурсной комиссии 4 октября Иван Мехоношин не прошёл. Его кандидатура не устроила краевые власти: слишком пассивен. Иван Мехоношин и Сергей Старатович набрали одинаковое количество баллов. Но поскольку у председателя комиссии, главы администрации губернатора Леонида Политова, есть право решающего голоса, победил Старатович.

На заседании думы 9 октября Леониду Ковалёву не удалось набрать необходимого числа голосов. Из 14 присутствовавших за него проголосовали семь человек, ещё семь испортили бюллетени. За второго кандидата, Сергея Старатовича, не было отдано ни одного голоса (все воздержались). Была предпринята вторая попытка голосования, однако она закончилась с тем же результатом. Якобы Ковалёв не смог убедить депутатов своей программой. Сразу несколько местных депутатов, которые голосовали «за», полагают, что эту ситуацию спровоцировал действующий глава территории Иван Мехоношин.