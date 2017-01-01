Назначен новый конкурс по выбору главы Кудымкара

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Новые выборы главы Кудымкара состоятся 24 декабря. Такое решение приняли депутаты думы Кудымкарского городского округа сегодня, 9 октября.

Напомним, что на состоявшемся сегодня заседании думы Кудымкарского городского округа депутаты не смогли избрать главу территории. Из 14 присутствовавших на заседании депутатов за директора Кудымкарского медицинского училища Олега Ковалёва проголосовали семь человек, четверо воздержались, трое испортили бюллетени. При голосовании за кандидатуру начальника управления краевого минсоцразвития по Коми-Пермяцкому округу Старатовича воздержались все депутаты.

Конкурс на пост главы Кудымкара был объявлен в середине августа. Заявки подали девять кандидатов. Кроме Ковалёва и Старатовича на должность главы претендовали директор ОАО «Гостиница «Парма»» Сергей Лунегов, директор муниципального фонда микрофинансирования Кудымкарского района Андрей Хромцов, гендиректор пермского ООО «Информо» Максим Петренко, безработная Татьяна Томилина, а также действующий глава города Иван Механошин, его заместитель Владимир Бражкин и начальник управления образования Кудымкара Сергей Калин.