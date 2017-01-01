Конкурс по выборам главы Кудымкара будет объявлен заново Ни один из двух участников конкурса не набрал нужного количества голосов

Твитнуть Поделиться Поделиться

Как стало известно «Новому компаньону», на состоявшемся сегодня заседании думы Кудымкарского городского округа депутаты не смогли избрать главу территории. Из 14 присутствовавших на заседании депутатов за директора Кудымкарского медицинского училища Олега Ковалёва проголосовали семь человек, четверо воздержались, трое испортили бюллетени. При голосовании за кандидатуру начальника управления краевого минсоцразвития по Коми-Пермяцкому округу Старатовича воздержались все депутаты.

Напомним, конкурс на пост главы Кудымкара был объявлен в середине августа. Заявки подали девять кандидатов. Кроме Ковалёва и Старатовича на должность главы претендовали директор ОАО «Гостиница «Парма»» Сергей Лунегов, директор муниципального фонда микрофинансирования Кудымкарского района Андрей Хромцов, гендиректор пермского ООО «Информо» Максим Петренко, безработная Татьяна Томилина, а также действующий глава города Иван Механошин, его заместитель Владимир Бражкин и начальник управления образования Кудымкара Сергей Калин.



Во второй тур по итогам заседания конкурсной комиссии 4 октября Иван Мехоношин не прошёл. Его кандидатура не устроила краевые власти: слишком пассивен и «ничего не делает в территории уже пять лет». Однако, по данным «Нового компаньона», сумел повлиять на позицию депутатов. По сведениям источника, порядка семи-восьми депутатов якобы работают в должности руководителей муниципальных предприятий и учреждений, с которыми глава заключает контракты сроком на год.



Конкурс будет объявлен заново на заседании думы, которое состоится сегодня.