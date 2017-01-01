Действующий глава Кудымкара не прошёл во второй тур конкурса по отбору главы муниципалитета Фаворитом конкурса является директор медучилища Леонид Ковалёв

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Как стало известно «Новому компаньону», по итогам заседания конкурсной комиссии во второй тур конкурса по выборам главы вышли директор Кудымкарского медицинского училища Леонид Ковалев и начальник управления краевого минсоцразвития по Коми-Пермяцкому округу Сергей Старатович. Именно их фамилии будут представлены депутатам гордумы на заседании 11 октября, где они должны будут определиться с выбором. С высокой долей вероятности, победа в итоге достанется Леониду Ковалёву.

Напомним, конкурс на пост главы Кудымкара был объявлен в середине августа. Заявки на конкурс подали девять кандидатов. Кроме Ковалёва и Старатовича на должность главы претендовали директор ОАО «Гостиница «Парма»» Сергей Лунегов, директор муниципального фонда микрофинансирования Кудымкарского района Андрей Хромцов, гендиректор пермского ООО «Информо» Максим Петренко, безработная Татьяна Томилина, а также действующий глава города Иван Механошин, его заместитель Владимир Бражкин и начальник управления образования Кудымкара Сергей Калин.

Отметим, что одной из задач нового главы Кудымкара в следующем году является проведение процедуры объединения города и кудымкарского муниципального округа в единый муниципалитет.

Иван Механошин был избран главой города в 2014 году на прямых выборах. До этого он был депутатом думы Кудымкара, с 1997 по 2001 год работал заместителем главы администрации Коми-Пермяцкого автономного округа. Леонид Ковалёв с 1987 года работает директором Кудымкарского медицинского училища, в начале «нулевых» был спикером Кудымкарской думы.