Дмитрий Енцов журналист Объявлены ещё два аукциона по наружной рекламе Поделиться Поделиться Твитнуть

Департамент имущественных отношений администрации Перми объявил очередные торги по местам под наружную рекламу. Они состоятся 28 и 30 января 2020 года.

Всего на них выставлено 50 лотов. Больше всего они относятся к ул. Леонова (четыре лота под двусторонние щиты), Старцева (шесть лотов под двусторонние щиты), Подлесной (семь лотов под двусторонние щиты).

Самый дорогой лот — место под трёхсторонний щит на проспекте Парковом, стартовая цена которого — 253,6 тыс. руб.

Таким образом, департамент назначил на январь уже пять аукционов. Они состоятся 10, 14, 21, 23, 28 и 30 января. Всего на них разыграют 150 мест под наружную рекламу.

Напомним, последние массовые аукционы прошли с января по май 2019 года. На них было выставлено 916 лотов, но в итоге разыграно лишь 540. На остальные лоты не нашлось желающих.

Фактически активными участниками оказались примерно десять юрлиц. Среди них — казанское ООО «Инсайт Медиа», московское ООО «Гэллэри Сервис», ООО «АПР-Сити/ТВД» из Московской области, пермские ИП Демид Кузьмичёв, ИП Борис Галкин и детско-юношеская межрегиональная физкультурно-спортивная общественная организация «Волго-Уральский спортивный дом» (Пермь).

Согласно новой схеме, вся крупноформатная реклама вынесена из центральной части города, за исключением медиафасадов, которые подходят под техтребования.