Дмитрий Енцов журналист Администрация Перми выставила на аукционы 75 мест под наружную рекламу Торги состоятся в январе Поделиться Поделиться Твитнуть

Департамент имущественных отношений администрации Перми объявил очередные торги по местам под наружную рекламу. Они состоятся 14, 21 и 23 января 2020 года.

Всего выставлено 75 лотов. Самый «бюджетный» вариант — двусторонний сити-формат со стартовой ценой в 20,295 тыс. руб. Самый «дорогой» — двусторонний щит с рекламным полем площадью 36 кв. м со стартовой ценой в 169,128 тыс. руб. Кроме того, выставлены лоты под односторонние щиты, двусторонние сити-борды, трёхсторонние пиллары.

Больше всего лотов относятся к ул. Адмирала Ушакова (шесть лотов под двусторонние щиты) и ул. Встречной (десять лотов под двусторонние щиты).

Ранее, 10 января, состоится первый за несколько месяцев аукцион по наружной рекламе. На него выставлено 25 лотов по местам под двусторонние щиты. Начальная цена разбита на две категории — 108,3 тыс. руб. и 162,5 тыс. руб.

Самое большое число лотов относится к ул. Кировоградской — восемь. Пять лотов — на ул. Якутской, три — на ул. Встречной и Солдатова. По одному — на ул. Васильева, Лодыгина, Ново-Гайвинской, Целинной, Ласьвинской и Блочной.

Напомним, с января по май этого года состоялись торги по размещению наружной рекламы в городе согласно новой схеме размещения. Всего из 916 мест разыграно 560. На остальные не было желающих. После этого результата городские власти обещали вновь разыграть невостребованные места.

Фактически активными участниками оказались примерно десять юрлиц. Среди них — казанское ООО «Инсайт Медиа», московское ООО «Гэллэри Сервис», ООО «АПР-Сити/ТВД» из Московской области, пермские ИП Демид Кузьмичёв, ИП Борис Галкин и детско-юношеская межрегиональная физкультурно-спортивная общественная организация «Волго-Уральский спортивный дом» (Пермь).

Согласно новой схеме, вся крупноформатная реклама вынесена из центральной части города, за исключением медиафасадов, которые подходят под техтребования.