Дмитрий Енцов журналист Ближайшие торги по наружной рекламе состоятся в январе Поделиться Поделиться Твитнуть

Рекламный щит



Департамент имущественных отношений администрации Перми после долгого перерыва объявил очередные торги по местам под наружную рекламу. Они состоятся 10 января 2020 года.

Пока выставлено 25 лотов по местам под двусторонние щиты. Начальная цена разбита на две категории — 108,3 тыс. руб. и 162,5 тыс. руб.



Самое большое число лотов относится к ул. Кировоградской — восемь. Пять лотов — на ул. Якутской, три — на ул. Встречной и Солдатова. По одному — на ул. Васильева, Лодыгина, Ново-Гайвинской, Целинной, Ласьвинской и Блочной.



Напомним, с января по май этого года состоялись торги по размещению наружной рекламы в городе согласно новой схеме размещения. Всего из 916 мест разыграно 560. На остальные не было желающих. После этого результата городские власти обещали вновь разыграть невостребованные места.



Фактически активными участниками оказались примерно десять юрлиц. Среди них — казанское ООО «Инсайт Медиа», московское ООО «Гэллэри Сервис», ООО «АПР-Сити/ТВД» из Московской области, пермские ИП Демид Кузьмичёв, ИП Борис Галкин и детско-юношеская межрегиональная физкультурно-спортивная общественная организация «Волго-Уральский спортивный дом» (Пермь).



Согласно новой схеме, вся крупноформатная реклама вынесена из центральной части города, за исключением медиафасадов, которые подходят под техтребования.