Торги по наружной рекламе в Перми возобновят в декабре

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Рекламный щит

Фото: Константин Долгановский

Как рассказали «Новому компаньону» в департаменте экономики и промышленной политики администрации Перми, возобновление торгов на право размещения рекламных конструкций планируется в декабре.

«Сейчас проект нормативно-правового акта скорректирован с учётом замечаний и предложений предпринимателей, он проходит согласование», — отметили в департаменте.

Напомним, с января по май этого года состоялись торги по размещению наружной рекламы в городе согласно новой схеме размещения. Всего из 916 мест разыграно 560. На остальные места не было желающих. После этого результата городские власти обещали вновь разыграть невостребованные места.



Фактически активными участниками оказались примерно десять юрлиц. Среди них — казанское ООО «Инсайт Медиа», московское ООО «Гэллэри Сервис», ООО «АПР-Сити/ТВД» из Московской области, пермские ИП Демид Кузьмичёв, ИП Борис Галкин и детско-юношеская межрегиональная физкультурно-спортивная общественная организация «Волго-Уральский спортивный дом» (Пермь).



Согласно новой схеме, вся крупноформатная реклама вынесена из центральной части города, за исключением медиафасадов, которые подходят под техтребования.