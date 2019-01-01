На продажу выставлена кофейня Philter Поделиться Поделиться Твитнуть

На сайте Avito опубликовано объявление о продаже кофейни Philter на Комсомольском проспекте, 14. Стоимость бизнеса — 3,5 млн руб.

Как указал собственник, у кофейни, открытой шесть лет назад, есть потенциал роста до сети. В данный момент в кофейне заканчивается ремонт и обновление мебели. Завершено подключение к сервису доставки еды.

Площадь заведения — 51,4 кв. м при 21 посадочном месте. Аренда составляет 51,4 тыс.руб. в месяц.

«Делается всё качественно, продавать желания не было, так сложились обстоятельства», — уточнил собственник.