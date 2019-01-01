Дмитрий Енцов журналист Временно закрыто березниковское кафе Chicken, где произошло массовое отравление Поделиться Поделиться Твитнуть

Кафе Chicken в городе Березники, где 21 декабря десять посетителей отравились неустановленным газом, временно закрыто. Об этом сообщили в краевом Роспотребнадзоре.

«Совместно с сотрудниками МВД и МЧС проведён осмотр всех помещений здания, источников возможного химического загрязнения воздуха не обнаружено, посторонних запахов не ощущалось. В целях исключения возможного загрязнения пищевых продуктов проведён отбор проб для исследования на токсичные элементы. 22 декабря 2019 года кафе Chicken приостановило деятельность для проведения санитарной обработки», — сообщили в краевом Роспотребнадзоре.

Напомним, ЧП произошло 21 декабря в кафе быстрого питания в торговом центре по адресу ул. Мира, 82. К врачам в итоге обратились десять человек, включая пятерых детей. Предварительная версия — в одном из помещений ТЦ проводили мероприятия по травлению тараканов, применяемый газ мог попасть в вентиляцию.

Дети были госпитализированы, к утру 22 декабря все выписаны домой.