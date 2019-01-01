Дмитрий Енцов журналист Все отравившиеся в березниковском фаст-фуде дети отпущены домой Поделиться Поделиться Твитнуть

Пятеро детей, отравившиеся неизвестным газом в фаст-фуде города Березники, к утру 22 декабря отпущены домой. Об этом сообщили в березниковской краевой больнице им. Вагнера.

«Пострадавшие были осмотрены педиатром и дежурным врачом-реаниматологом. После оказания медицинской помощи, четыре ребёнка были отпущены домой, один госпитализирован. Сегодня утром состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное. После осмотра врачом, ребёнок был отпущен домой», - сообщили в краевой больнице.

ЧП произошло 21 декабря в кафе быстрого питания в торговом центре по адресу: ул. Мира, 82. К врачам в итоге обратились десять человек, включая пятерых детей. Предварительная версия – в оном из помещений ТЦ проводили мероприятия по травлению тараканов, применяемый газ мог попасть в вентиляцию.

Сейчас Ропотребнадзор, МВД и МЧС обследуют кафе, проводят опрос работников и пострадавших для выяснения причин массового отравления.