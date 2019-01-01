Дмитрий Енцов журналист Десять человек отравились в фаст-фуде, пятеро детей госпитализированы Поделиться Поделиться Твитнуть

В Березниках десяти посетителям фаст-фуда, расположенного в местном торговом центре по адресу ул. Мира, 82, пришлось вызывать скорую помощь из-за отравления газами.

Как уточнили в Березниковской краевой больнице им. Вагнера, ЧП произошло 21 декабря. Посетители получили ингаляционное отравление раздражающим верхние дыхательные пути газом.

«В «скорую» за оказанием медицинской помощи обратились десять человек, в краевую больницу им. Вагнера доставлены пять детей. Пострадавшие были осмотрены педиатром и дежурным врачом-реаниматологом, после чего были госпитализированы в реанимационное отделение краевой больницы», — сообщили в краевой больнице.

Основная версия — травление тараканов в подвальном помещении здания.



