Владельцы сети кофеен Coffeeshop начали продавать точки по отдельности Поделиться Поделиться Твитнуть

Владельцы сети кофеен Coffeeshop опубликовали на сайте Avito объявление о продаже одного из заведений на ул. Ленина. Стоимость актива — 3 млн руб.

Напомним, ранее собственники планировали продать сеть за 8 млн руб. Кофейня Coffeeshop на ул. Ленина открылась в 2018 году.

Как указал собственник, продажа отдельного заведения вызвана тем, что у него появилась возможность инвестировать в открытие кофейни в Сочи.



