Дмитрий Енцов журналист Гордума приняла итоговый вариант соглашения мэрии с застройщиками по строительству школ За него проголосовали 24 из 27 присутствовавших депутатов Поделиться Поделиться Твитнуть

Региональные застройщики по-прежнему «держат» основную часть рынка и занимают большинство верхних строк в рейтинговой таблице



Депутаты Пермской городской думы на пленарном заседании 17 декабря проголосовали за принятие во втором, окончательном, чтении проекта соглашения горадминистрации с застройщиками по строительству детсадов и школ.

Обсуждение носило скорее технический характер, без особых мнений против. Как отметил депутат и гендиректор АО «ПЗСП» Алексей Дёмкин, сейчас нет смысла дискутировать по соглашению, потому что на августовской пленарке «было принято политическое решение» и все дискуссии надо было проводить тогда. А соглашение является лишь дополнительной частью к тем решениям по изменениям в Правила землепользования и застройки.

Депутат Сергей Ильин поинтересовался у курирующей градостроительное направление заместителя главы горадминистрации Ольги Немировой, какова точная цифра нехватки мест в детсадах и школах и какова финансовая потребность её закрыть.

Представители горадминистрации с ходу не смогли назвать точную цифру мест, но, как отметила Ольга Немирова, застройщики уже согласились вложить 1,5 млрд руб. на строительство соцобъектов. Это пять строительных компаний. Этот объём позволит в итоге получить более 1000 мест в школах и более 700 — в детсадах.

Первый заместитель председателя гордумы Дмитрий Малютин поинтересовался, каков судебный риск этого соглашения. На что Немирова ответила, что большое количество обсуждений как раз и было направлено на минимизацию отрицательного отношения к соглашению, а соответственно, и судебных рисков.

Глава Перми Дмитрий Самойлов отметил, что в ближайшие три-четыре года муниципалитет планирует построить семь-восемь детсадов, что позволит обеспечить их примерно 2 тыс. мест, и пять школ, которые дадут 5 тыс. мест.

«Если сравнить эту долю с долей, которую покроют застройщики со своими соцобъектами, то это значительная цифра от общей», — отметил Дмитрий Самойлов.

«Моё мнение, что в соглашении учтён баланс интересов всех сторон», — резюмировал глава города. В итоге за соглашение проголосовали 24 депутата, один воздержался, и двое проголосовали против (на заседании присутствовали 27 депутатов).

Напомним, на ноябрьском пленарном заседании депутаты проголосовали за соглашение в первом чтении с требованием доработать его ко второму чтению, так как к нему имелись претензии городской прокуратуры и специалистов Контрольно-счётной палаты и управления экспертизы и аналитики.

Из-за этого на прошлой неделе состоялись два итоговых заседания рабочей группы по рассмотрению поправок к проекту соглашения между мэрией и строительными компаниями. Фактически это будет дополнением к принятым в августе поправкам в Правила землепользования и застройки.

Самая главная поправка — это реверанс в сторону прокуратуры. Решено, что соцобъект всё же будет построен либо около возводимого дома, либо в той же территориальной зоне. Помощник прокурора города Перми по вопросам градостроительства Инна Доминова, которая присутствовала на заседаниях, возражений не высказала.

Необходимость утверждения такого соглашения появилась после того, как депутаты внесли летом поправки в городские Правила землепользования и застройки, которые ограничили высотность и плотность застройки. При этом застройщик может обойти ограничения, если заключит с властями соглашение, в рамках которого либо согласится построить школу или детский сад своими силами, либо профинансирует строительство путём перечисления денежных средств в бюджет. В случае софинансирования мэрия предлагала установить «прайс» из расчёта 3951 руб. с 1 кв. м общей площади квартир возводимого жилого дома. В ноябре гордума одобрила проект соглашения, но только в первом чтении. Прокуратура и Контрольно-счётная палата обратили внимание на ряд противоречий. На заседании комитета Пермской гордумы по вопросам градостроительства, планирования и развития территории города в ноябре Инна Доминова заявила, что предлагаемый со стороны властей подход (застройщики перечисляют деньги в бюджет, а власти строят соцобъекты там, где посчитают нужным) может спровоцировать нецелевое использование денежных средств. Застройщик не сможет подтвердить обеспеченность местами в детсадах и школах, так как власти могут потратить эти деньги на строительство соцобъекта на совершенно другой территории.

Кроме того, ко второму чтению члены рабочей группы уточнили в проекте соглашения, что дополнительные места в детском саду могут быть организованы посредством открытия детсада в помещениях, пристроенных к будущему дому. Вместимость такого объекта должна составлять не менее 150 мест.

Ещё одним нововведением стало исключение из соглашения налога на прибыль. Напомним, генеральный директор ООО «Орсо групп» и депутат Пермской гордумы Михаил Бесфамильный обратил внимание на этот нюанс во время обсуждения инициативы на комитете. По его словам, чтобы заплатить в бюджет без малого 4 тыс. руб. с 1 кв. м, строителям надо заработать 5 тыс. руб., из которых 20% составит налог на прибыль, а оставшиеся 4 тыс. руб. будут перечислены в бюджет. В результате стоимость 1 кв. м при расчёте размера взносов на «социалку» снизили до 3,3 тыс. руб. Вместе с налогом на прибыль получаются те же 3,9 тыс. руб.

При этом важно, что с застройщиков снимается обязательство предоставления банковской гарантии. Отмена этого пункта связана с тем, что если авансовый платёж застройщика изначально должен был составлять 20% от стоимости финансирования строительства соцобъекта, то теперь он увеличен до 50%.

Итоговый алгоритм работы соглашения по итогам поправок будет выглядеть так. Застройщик выходит с предложением в комиссию по землепользованию и застройке об установлении подзоны в месте строительства. В случае одобрения комиссией застройщик и глава города подписывают соглашение о строительстве соцобъекта или его финансировании. Далее в течение 10 рабочих дней застройщик должен перевести аванс на счёт горадминистрации (те самые 50%). Глава города, в свою очередь, в течение 10 дней с момента зачисления средств вносит в гордуму проект установления подзоны на участке. Вторую часть платежа застройщик вносит в течение трёх месяцев с момента выдачи разрешения на ввод жилого дома в эксплуатацию.

Те застройщики, которые будут самостоятельно строить соцобъекты, обязаны полностью построить детсад к моменту возведения половины домов жилого комплекса (этот пункт касается ситуации, когда возводится не один дом, а комплекс зданий).

В случае если на каком-то этапе реализация соглашения будет заблокирована (например, депутаты гордумы проголосуют против), проектом предусмотрено возвращение 50%-го аванса застройщику.