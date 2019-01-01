Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Детская театральная школа «Пилигрим» может перейти в ведение департамента культуры Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Редакция газеты «Новый компаньон» получила официальный ответ на запрос от пресс-службы администрации Перми о судьбе детской театральной школы «Пилигрим», о которой newsko.ru писал в материале «Год театра. Занавес».

Главное, что сказано в этом ответе, — «Решение об объединении учреждений не принято. На текущий момент этот вопрос предварительно обсуждается с родителями и педагогами». Это же подтвердили в департаменте руководителю театральной школы Владимиру Корякину лично. По словам представителей школы, решение откладывается на неопределённое время, возможно, навсегда. Кроме того, Владимир Корякин предложил передать школу из департамента образования в департамент культуры, и это предложение было воспринято позитивно.

Правда, как поясняют в школе, процесс это небыстрый. Сторонником и «двигателем» этого ведомственного перемещения выступил министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский. Между тем защитники «Пилигрима» создали петицию на платформе Change.org против планируемого объединения детских школ, и пермяки активно её подписывают.