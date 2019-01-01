Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Год театра. Занавес Чиновничья оптимизация выбивает целое звено из системы профессионального театрального образования Поделиться Поделиться Твитнуть

Помню юного Марата Мударисова в школьной постановке «Ромео и Джульетты» Шекспира. Каюсь, увидев его тогда в главной лирической роли, я подумала: «Способный парнишка, но уж больно внешность специфическая, трудно ему будет». Прошло несколько лет, и Марат блестяще отучился в профессиональном вузе, играет в Театре-Театре. И не просто играет — он звезда. Тот, кто видел его в заглавной роли в Jesus Christ Superstar, никогда этого не забудет.

Основа этого успеха — театральная школа «Пилигрим», та самая, где он играл Ромео.

И вот теперь школу хотят закрыть. Не надо тут эвфемизмов: «оптимизация», «слияние»... Это всё благоглупости! Правильный, отражающий реальность глагол — «закрыть»!

Вот что пишет в фейсбуке преподаватель «Пилигрима» Лев Островский:

— Оптимизировать решено единственную в Перми детскую театральную школу «Пилигрим».

Маленькая, но какая-то беспокойная школа. Например, упорно и на протяжении многих лет организует фестиваль «Серебряный софит» — единственное место, где участники пока ещё живых детских театральных студий могут заявить о себе, показать новые работы и получить награды городского конкурса. Здесь не бывает представителей СМИ (ну, не Курентзис же!), здесь очень редко бывают чиновники от образования. Здесь сотни детей и подростков вдохновенно играют, восторженно смотрят и, перебивая друг друга, обсуждают увиденное. Здесь делятся живыми профессиональными проблемами педагоги, руководители этих театров и специалисты. Сюда за свой счёт приезжают гости — любительские театры из других регионов. Школьники всего Балатово приходят сюда на Новогодние ёлки. Здесь собираются городские поэты — взрослые и юные. Сотни дипломов, призов фестивалей и конкурсов разных уровней. Почти все педагоги — члены СТД.

Да кого это особо волнует! Дан приказ: оптимизировать. И педагогам школы предложено тихо-мирно провести собрание, где принять «самостоятельно» решение о слиянии со школой искусств из слегка отдаленного от Балатово микрорайона Висим. Результат будет один (могу поспорить!): через пару лет о единственной в Перми детской театральной школе со славной 30-летней историей никто не вспомнит. Может быть, соберутся, помянут выпускники прошлых лет. Среди них, между прочим, много профессиональных актеров...

«Пилигрим» скоро не будет учить детей странному чуду театра.

Профессиональное образование в сфере искусств — трёхступенчатое: школа — училище — вуз. В Перми всё более-менее в порядке с изобразительным искусством: детские школы, два училища, два вуза — Институт культуры и УФРАЖВИЗ. Всё неплохо и с музыкальным образованием: детских школ полно, прекрасное училище, два вуза — институт культуры и Педуниверситет (там есть соответствующая кафедра). А вот с театральным образованием — ахтунг, а скоро будет полный ахтунг, потому что работает только две детские школы, которые могут быть названы профессиональными, — КОД во Дворце творчества юных и «Пилигрим». Достаточно убрать лишь одну из них — и всё, первое звено в профессиональном становлении, считай, разрушено.

А, между прочим, театры в Пермском крае ещё есть, и им нужны профессиональные кадры. Или, может, театры тоже оптимизируем?

P.S.

После поста Льва Островского в фейсбуке к ситуации подключилось Министерство культуры Пермского края. По словам источника в министерстве, процесс находится в самом начале, его ещё не поздно затормозить.