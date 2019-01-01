Дмитрий Енцов журналист В Пермь доставлен трёхсекционный трамвай Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермь доставлены два трамвая в рамках контракта, заключённого между «Гортрансом» и ООО «ПК Транспортные системы».

Как уточнили в «Гортрансе», по контракту фирма-производитель должна была отгрузить односекционный трамвай «Львёнок» и трёхсекционный трамвай «Лев» до 15 декабря, что и было сделано.

Пока решается, на какой маршрут выйдет «Львёнок», но это должно случиться до Нового года. Трёхсекционный трамвай прибыл в разобранном виде и пока будет проходить процедуру сборки и налаживания работы оборудования.

Отметим, что по условиям договора ещё семь односекционных трамваев должны быть доставлены в Пермь до 1 мая 2020 года.