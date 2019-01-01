Гайвинскому стрелку предъявлено обвинение Он находился в наркотическом опьянении Поделиться Поделиться Твитнуть

Следователем следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю предъявлено обвинение ранее судимому 50-летнему местному жителю в совершении преступлений, предусмотренных п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений), ч. 3 ст. 30 п. «а, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

Следствием установлено, что ранним утром 4 декабря 2019 года в микрорайоне Гайва Орджоникидзевского района Перми обвиняемый, находясь в состоянии наркотического опьянения, вооружился охотничьим ружьём, снаряженным дробовыми патронами, которым он владел незаконно, открыл стрельбу в своей квартире. После этого он вышел на улицу, где из хулиганских побуждений произвёл выстрелы, в результате чего ранил двух мужчин, один из которых сотрудник Росгвардии, и смертельно ранил женщину.

Ранее по ходатайству следователя в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время по уголовному делу назначены и проводятся судебные экспертизы, в том числе в отношении обвиняемого — для установления его психического состояния в момент совершения преступления, проводятся иные следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.