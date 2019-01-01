Наталья Тимофеева журналист Мутное сознание «Гайвинскому стрелку» грозит от 28 лет лишения свободы до пожизненного заключения Поделиться Поделиться Твитнуть

В четверг, 5 декабря, суд заключил под стражу на два месяца «гайвинского стрелка». 50-летний индивидуальный предприниматель ранним утром 4 декабря вооружился охотничьим ружьём и открыл стрельбу по прохожим и припаркованным автомобилям. В результате женщина-пешеход погибла на месте, а мужчина, очищавший от снега машину, и водитель наряда Росгвардии получили ранения. После задержания в отношении «гайвинского стрелка» возбудили три уголовных дела.

Наркотики

В отношении «гайвинского стрелка» возбудили уголовные дела по п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство из хулиганских побуждений»), ч. 3 ст. 30, п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений»), ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

При этом выяснилось, что мужчина уже был судим. В сентябре 2013 года его задержали сотрудники УФСБ по Пермскому краю по подозрению в приобретении и хранении наркотиков в особо крупном размере. Проведя в колонии два с половиной года, в 2015 году он вышел на свободу по УДО.

Вернувшись в Пермь, он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и занимался розничной торговлей одеждой и продуктами. Но в ноябре 2019 года прекратил деятельность в качестве ИП, временно нигде не работал и употреблял наркотики. После задержания он сдал анализы, которые показали наличие в организме марихуаны и амфетамина.

При этом в суде задержанный не смог объяснить, почему он совершил преступление. Он заявил, что наркотики не употреблял, но при этом сообщил, что в то утро у него было «мутное сознание». «Я удивился, когда очнулся в больнице. Я не хотел никого убивать. Перед родными сердечно извиняюсь», — сказал мужчина.

Следователи осмотрели его квартиру и изъяли 11 гильз, три патрона с пулями, банки с некой растительностью и 27 патронов. Также у стрелка изъяли орудие преступления — охотничье ружьё. Выяснилось, что ружьё принадлежало его дочери. В связи с этим прокуратура даже организовала проверку деятельности органов системы профилактики, связанную в том числе с наличием оружия у «гайвинского стрелка».

Жертвы

На прошлой неделе следственный комитет опубликовал видео осмотра квартиры стрелка. Судя по видео с осмотра места происшествия, перед тем как выйти на улицу, мужчина несколько раз выстрелил дома в большое зеркало в комнате и разбил стеклянный стеллаж. По машинам он начал стрелять сразу же, как вышел из подъезда.

На заседании, где стрелку вынесли меру пресечения, судья зачитал показания соседа, чью машину расстрелял «гайвинский стрелок». Как оказалось, водитель увидел, как к нему приближается человек с ружьём. Он испугался, быстро сел в машину, поехал, но врезался в сугроб и застрял. В этот момент в автомобиль выстрелили два раза, сообщает 59.RU.

На пешеходном переходе мужчина застрелил женщину. Женщина работала поваром и этим ранним утром просто шла на работу.

Когда на место происшествия приехал наряд Росгвардии, стрелок открыл огонь по их автомобилю и ранил водителя наряда. После того как мужчина повредил патрульный автомобиль, росгвардейцы вызвали подкрепление. Бойцы дважды сделали предупредительные выстрелы, но преступник не отреагировал. Тогда с расстояния 40 м в сторону Дмитрия выстрелили три раза. После этого в районе дома на ул. Барнаульской, 10 сотрудники ещё раз выстрелили в воздух. Мужчина бросил оружие и сдался. После этого росгвардейцы доставили задержанного в отдел полиции.

Как сообщили в службе скорой помощи, вызов к ним поступил в 4:47 утра. «К сожалению, смерть пациентки наступила до приезда бригады. Сотрудник Росгвардии получил неопасные для жизни ранения и был госпитализирован в ГБ №6. Пострадал ещё один случайный прохожий, самостоятельно добравшийся до медучреждения. Его жизни также ничто не угрожает», — сообщили в службе скорой помощи.

На заседании правительства министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова уточнила, что сотрудник Росгвардии находится в состоянии средней тяжести, ближе к лёгкой степени, так как у него поверхностные ранения. Второй пострадавший получил ранения в области туловища и голени.

Позднее в пресс-службе краевой администрации сообщили, что семья погибшей от рук «гайвинского стрелка» женщины получит 500 тыс. руб., а пострадавшие — от 200 тыс. до 400 тыс. руб. Точная сумма будет зависеть от тяжести ранений.

Суд

В четверг, 5 декабря, суд вынес меру пресечения «гайвинскому стрелку»: он будет находиться под стражей до 4 февраля 2020 года. При этом мужчина просил арестовать его не на два месяца, а на четыре, аргументируя это тем, что у него «нет здоровья ездить туда-сюда». А его адвокат, несмотря на тяжесть преступления, наоборот, настаивала на домашнем аресте, утверждая, что подзащитный скрываться не собирается. Однако гособвинение отметило, что без заключения под стражу он вновь может совершить преступление, и потребовало отправить мужчину в СИЗО. В результате суд отправил стрелка под арест на два месяца.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Как сообщает СУ СКР по Пермскому краю, изъяты и осмотрены видеозаписи с камер наружного наблюдения на домах и организациях, расположенных вблизи места происшествия. Также проводятся назначенные судебные экспертизы, допрашиваются свидетели и потерпевшие, проводятся иные следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы.

Согласно УК РФ, за совершённые преступления 50-летнему стрелку грозит от 28 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Суд может признать отягчающими обстоятельствами нападение на сотрудника правоохранительных органов при исполнении, использование огнестрельного оружия и совершение преступления в состоянии наркотического опьянения.