Григорий Середкин «Пермблагоустройство» незаконно предоставляло предпринимателям участки в аренду Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермским УФАС обнародованы результаты рассмотрения обращения ГУ МВД России по Пермскому краю в отношении МКУ «Пермблагоустройство». Муниципальное предприятие заключало соглашения с пермскими предпринимателями, незаконно предоставляя им в ограниченное пользование (сервитут) земельные участки вдоль дорог в Перми.

Речь идёт о земельных участках по всему городу. В том числе про рынок вблизи ЖК «Солнечный город» и улиц Островского и Чернышевского. Всего было выявлено девять незаконно заключённых соглашений.

Предприниматели использовали данные земельные участки для размещения объектов дорожного сервиса: шиномонтажей, автосервисов, платных парковок и автомагазина. Отметим, что по закону сервитут может предоставляться только собственникам соседних земельных участков.

Земельным кодексом установлены случаи, когда возможно предоставить земельный участок без торгов. Но для осуществления предпринимательской деятельности или строительства какого-либо магазина процедура торгов обязательна. Здесь речь идёт об обходе Земельного кодекса с целью предоставления участков.



На настоящий момент УФАС «Пермблагоустройству» вынесено предупреждение. В случае если предупреждение не будет исполнено, будет возбуждено антимонопольное дело. Его результатом станет привлечение должностных лиц МКУ «Пермблагоустройство» по статье 14.9 и штраф до 30 тыс. руб.

Отметим, что ранее озвучивались планы на месте двух мини-рынков на ул. Островского создать мини-сквер. Часть территории будет отдана под расширение дороги.

Впрочем, владелец одного из мини-рынков на ул. Островского Константин Лазуков летом этого года публично заявил о готовности создать на его месте гастрорынок — по типу Даниловского рынка в Москве. Он намерен построить двухэтажное здание, на первом этаже которого предполагается организовать торговлю продуктами, а на втором — фреш-маркет с фуд-кортом. Кроме того, рядом может появиться площадка с аттракционами. В мэрии «Новому компаньону» ранее поясняли, что собственник «официально не обращался в администрацию Перми для обсуждения проекта реновации». Решение о расширении ул. Островского было принято много лет назад, и после внесения изменений в Генеральный план Перми оно будет реализовано.

Кстати, о намерениях предпринимателя провести модернизацию своих торговых площадей стало известно через несколько месяцев после того, как городские власти заявили о своих планах относительно дороги. Несколько собеседников «Нового компаньона» среди городских и районных чиновников рассказали, что к предпринимателю неоднократно обращались с просьбой привести в порядок территорию. Но он эти просьбы игнорировал. Константин Лазуков, со своей стороны, говорит, что раньше он не мог пойти на модернизацию: «не позволяли финансовые возможности». Сейчас они появились, и он находится в поиске площадки для реализации этой идеи. Договориться с чиновниками о реализации проекта гастрорынка на ул. Островского он не смог.