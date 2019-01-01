Дума Осинского округа приняла типовое положение по выборам главы муниципалитета Поделиться Поделиться Твитнуть

Дума Осинского городского округа приняла типовое положение о конкурсе по выборам главы муниципалитета, предложенное краевыми властями. Это решение единогласно поддержали 14 депутатов, присутствовавших на заседании.

Конкурс планируется назначить 13 декабря.

Напомним, что на состоявшемся 15 октября внеочередном заседании думы Осинского городского округа депутаты приняли изменения к положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа. Изменения поддержали восемь депутатов, против были пять думцев.

Основным изменением, предложенным думцам для обсуждения с председателем Михаилом Алатыревым, стало увеличение количества членов комиссии по отбору кандидатур с восьми (как это было ранее) до 12, как это предусмотрено краевым положением.

Самым дискуссионным стал вопрос правомочности заседания комиссии. Согласно принятым депутатами поправкам, заседание комиссии считается полномочным, если на нём присутствуют не менее половины членов комиссии. Решения комиссии принимаются большинством от числа присутствующих, а в случае равенства решающим признаётся голос председателя комиссии. Им был избран Михаил Алатырев.

На возврате типового положения настаивали краевые власти. В администрации губернатора посчитали это положение незаконным и не стали делегировать своих представителей в комиссию. Пункты принятого депутатами положения оспариваются в судах.

После консультаций с региональными властями депутаты решили отменить конкурс, создать новую комиссию из 12 человек (шесть представителей муниципалитета и шесть от краевых властей) и выбрать её председателем руководителя администрации губернатора Леонида Политова. Председатель комиссии обладает правом решающего голоса.

По словам главы Осинского района Якова Лузяина, сделан важный шаг для нормализации ситуации с формированием Осинского городского округа.

Яков Лузянин, глава Осинского района:

— Думаю, наши депутаты послушали администрацию губернатора и сделали важные шаги, которые позволят принять нужные документы для дальнейшей работы. Сейчас важно дождаться объявления самого конкурса, и тогда станут понятны кандидаты на пост главы. Наши думцы дважды меняли положение. От них всего ожидать можно.

Напомним, по итогам выборов 8 сентября в думу Осы прошли депутаты из трёх разных команд: Михаила Алатырева, Алексея Курбанова и экс-главы района, советника главы Перми Сергея Романова. Ни у кого из них в думе нет большинства.