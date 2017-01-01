В Осе думцы поменяли положение о конкурсе по выбору главы В принятом варианте кандидатуру главы могут избрать шесть человек из двенадцати

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г. Оса

Фото: Валерий Заровнянных

На состоявшемся 15 октября внеочередном заседании думы Осинского городского округа депутаты приняли изменения к положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа. Изменения поддержали восемь депутатов, против были пять думцев.

Основным изменением, предложенным думцам для обсуждения с председателем Михаилом Алатыревым, стало увеличение количества членов комиссии по отбору кандидатур с восьми (как это было ранее) до 12, как это предусмотрено краевым положением. Данное решение было принято, и в состав комиссии было кооптированы Вячеслав Мочалов и Надежда Комогорцева.

Сам конкурс назначили на 29 ноября, а приём заявок будет происходить до 18 ноября.

Самым дискуссионным стал вопрос правомочности заседания комиссии. Согласно принятым депутатами поправкам, заседание комиссии считается полномочным, если на нём присутствуют не менее половины членов комиссии. Решения комиссии принимаются большинством от числа присутствующих, а в случае равенства решающим признаётся голос председателя комиссии. Им избран Михаил Алатырев.

Это положение делает возможным работу комиссии и вовсе без представителей края или же, напротив, — без депутатов думы, с участием одного лишь председателя и шести представителей краевой администрации. Напомним, что комиссия состоит из шести представителей думы и шести — края.

Против принятия поправок выступили ряд депутатов, в частности Армен Бежанян, Константин Нефёдов и Иван Сапожников, Последний заявил, что предлагаемое предложение незаконно и будет отменено прокуратурой.

По словам Надежды Комогорцевой, главу надо избирать «через прямые выборы», а «прислушиваться постоянно к мнению губернатора неправильно». «Если губернатор хочет, тогда пусть сам назначает главу и берёт на себя ответственность», — подчеркнула представитель «Справедливой России».

Председатель думы Михаил Алатырев почеркнул, что все поправки «направлены на то, чтобы нам без проблем и без перенесения сроков провести конкурс и выборы главы городского округа».

Впрочем, к возможным проблемам осинские думцы уже приготовились. На состоявшемся сегодня внеочередном заседании думы они приняли решение о расширении полномочий и. о. главы района Алексея Григорьева. У него по решению думы появилось право формировать структуру администрации. Это позволит Осинскому городскому округу функционировать после 31 декабря 2019 года, то есть после окончания срока полномочий нынешнего главы района Якова Лузянина.

Как пояснил депутат думы Осинского городского округа от ЛДПР Максим Рожков, решение о расширении полномочий связано с переходным периодом.

Максим Рожков, депутат думы Осинского городского округа:

— Необходимость формирования администрации городского округа связана с тем, что возможны задержки процедуры определения результатов конкурса, юридического их оформления. Сейчас же будет создана структура администрации округа, которая будет наполнена людьми после 1 января 2020 года. Таким образом, мы избежим коллапса.

Напомним, по итогам выборов 8 сентября в думу Осы прошли депутаты из трёх разных команд: Михаила Алатырева, Алексея Курбанова и экс-главы района, советника главы Перми Сергея Романова. Ни у кого из них в думе нет большинства.