В Осе тяжкие Глава Осинского района «сменился» раньше проведения конкурса

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Депутаты думы Осинского городского округа (ГО) на первом заседании 19 сентября выбрали временно исполняющим обязанности главы ГО начальника СМУ Чайковского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь» Алексея Григорьева. Действующий глава района Яков Лузянин не набрал нужного количества голосов. И сейчас в территории, по сути, сложилось двоевластие: Григорьев может только подписывать решения думы, Лузянин остаётся курировать работу администрации. Эксперты считают это решение странным и преждевременным: тем самым депутаты усилили позиции соперников и усложнили себе будущее взаимодействие с краевыми властями.

Яков Лузянин столкнулся с той же проблемой, что и его коллега из Чайковского Юрий Востриков, — нелояльной думой

Фото: Константин Долгановский

Депутаты начали своевольничать уже с первых минут заседания. Во-первых, когда глава района начал вести работу думы на первом заседании, они проголосовали за то, чтобы до избрания спикера председательствующим вместо него был депутат Алексей Курбанов. Во-вторых, депутаты решили отложить до внеочередного заседания (26 сентября) ряд вопросов повестки, в том числе утверждение положения о проведении конкурса по отбору главы. Они сослались на то, что мэрия поздно предоставила документы и они не успели с ними ознакомиться.

Депутат от ЛДПР Максим Рожков предложил на пост спикера три кандидатуры: депутатов от «Единой России» Михаила Алатырева, Ивана Сапожникова (именно его рекомендовала избрать партия) и Анису Федину. Федина взяла самоотвод. И как только девять депутатов подняли руки в поддержку Алатырева (сначала голосовали за его кандидатуру), четыре депутата от «Единой России» — Алексей Козицын, Татьяна Батыркаева, Константин Нефёдов и собственно Иван Сапожников — покинули зал заседания. «Я публично сказал на заседании: произошло не что иное, как захват думы», — пояснил Иван Сапожников. По его словам, это сделала «группа товарищей по какой-то своей причине», и этой причиной, возможно, является фигура будущего главы. Другие депутаты, уходя, обвиняли Алатырева в том, что именно он несколько раз срывал процесс объединения в прошлом году.

В итоге осталось 11 депутатов. Кворум сохранился. Алатырев большинством голосов (9 — за, 2 — воздержались) стал спикером. За Сапожникова голосовать не стали — очевидно, что победил Алатырев.

Следующий вопрос повестки — избрание врио главы округа — вновь преподнёс сюрпризы. Председательствующий Алексей Курбанов предложил на эту должность кандидатуру газовика Алексея Григорьева, актёр сериала «Реальные пацаны» Армен Бежанян — Якова Лузянина. Максим Рожков, сославшись на то, что СМИ пишут о трёх претендентах на главу, предложил внести в этот список ещё и фигуру экс-главы района, советника главы Перми Сергея Романова. В итоге Лузянина поддержали трое, Григорьева — восемь, Романова не поддержал ни один из депутатов. «Григорьев набрал большинство голосов, значит, у него есть поддержка депутатского корпуса, — поясняет Максим Рожков. — Это символизирует, что люди хотят перемен: мы знаем, как было при Романове, знаем, как было при Лузянине. И в Лузянине многие разочаровались, поскольку сталкивались с тем, что он не выполняет данных обещаний».

«Я лично считал, что Лузянина надо было оставить до выборов нового главы, но наши горячие головы решили переиначить, — говорит Иван Сапожников. — Мне их цель неизвестна и непонятна. Надо было дать администрации доработать полтора месяца».

Напомним, по итогам выборов 8 сентября в думу Осы прошли депутаты из трёх разных команд: Алатырева, Курбанова и Романова. Ни у кого из них нет большинства. Но сейчас, говорит источник в территории, команды Алатырева и Курбанова объединились.

В любом случае эта ситуация продемонстрировала, что у Лузянина нет поддержки в думе, считает политический консультант Сергей Иванов. «Первое заседание пошло по довольно неожиданному сценарию, — говорит Иванов. — Но больше всего меня удивило столь малое количество голосов, отданных за Якова Лузянина, который до сегодняшнего дня чувствовал себя более-менее уверенно, полагая, что ему удалось сформировать свой пул депутатов. Это оказалось не так. И прогнозировать, как закончится конкурс по выборам главы, сейчас сложно. То, что расклад сил в территории изменился, очевидно».

Яков Лузянин сообщил «Новому компаньону», что в соответствии с законом он продолжит руководить территорией. Алексей Григорьев уполномочен только подписывать решения думы, в том числе по объявлению конкурса. Однако непонятно, как он будет это делать, не обладая электронной цифровой подписью. Внутренние решения администрации будет подписывать Лузянин. «Деятельность думы они завели в тупик. Получается, под угрозой срыва сейчас объявление конкурса по выборам главы, опубликование решений думы», — говорит глава района.

По информации «Нового компаньона», после выборов шансы Якова Лузянина на то, чтобы вновь стать главой района, заметно уменьшились. Фаворитом считался Сергей Романов, несмотря на высокий антирейтинг в территории. Однако, по данным источника, Романов будто бы принял решение самоустраниться: он не будет принимать участие в конкурсе. Сергей Романов не ответил на звонки «Нового компаньона».

«Какой смысл сейчас на два месяца назначать Григорьева? — недоумевает политтехнолог Олег Борисенко. — Краевые власти не любят нестабильность. Как бы не получилось Большой Сосновы или Чайковского. И в этой ситуации краю проще иметь во главе территории предсказуемого Лузянина, чем непонятных людей».

Кстати, в конце недели Яков Лузянин нанёс ответный удар. Своим распоряжением он уволил Михаила Алатырева с должности директора МУП «Водоканал». По данным «Нового компаньона», в пятницу Алатырева пригласили в администрацию, где рядовой сотрудник попытался вручить ему приказ о расторжении контракта. Алатырев отказался что-либо подписывать, сославшись на условия контракта. Однако в тот же день вечером приказ был направлен напрямую в учреждение. В нём говорится, что спикеру будет выплачена компенсация в 1 млн руб. — за год работы. Более того, по словам Алатырева, компенсацию уже перевели на его счёт.

Он сообщил «Новому компаньону», что расценивает действия главы района как «попытку политического давления». «По условиям контракта при его расторжении по инициативе учредителя, то есть администрации района, меня должны уведомить за три месяца, — говорит спикер. — В понедельник в 10:30 я направил жалобу о нарушении трудового законодательства в прокуратуру».

Яков Лузянин сообщил, что администрация района также обратилась в прокуратуру с требованием проверить законность заключения дополнительных соглашений к контракту, которые регламентировали и уведомление за три месяца, и компенсацию в размере годовой зарплаты. Дело в том, что до марта 2019 года водоканал подчинялся Осинскому поселению, и при передаче документов выяснилось, что на руках у района был только основной документ, без допсоглашений. «Посмотрим, когда они родились, пусть несёт оригиналы в прокуратуру», — говорит Лузянин.

Именно по этой причине приказ переделали: основной документ был подписан во вторник, до заседания думы, но в четверг Михаил Алатырев, сославшись на допсоглашения, отказался подписывать его как «незаконный». И потому в пятницу приказ переделали, добавив туда выплату зарплаты за год.

Причина увольнения — неисполнение руководителем водоканала своих обязанностей: «В середине августа на магистральном водопроводе произошёл прорыв. Руководство водоканала, по всей видимости, в то время больше было сосредоточено на политике. И месяц идёт утечка воды. В результате уже целое озеро образовалось. Это же потери. Экономика предприятия и без того шаткая, а здесь просто вода льётся на землю. Никаких мер даже технического характера не было предпринято. Я считаю, что это халатность и бездействие руководителя».

В четверг, 26 сентября, Осинская дума соберётся на внеочередное заседание. На повестке — отмена ЕНВД, утверждение положения о проведении конкурса по выборам главы района и его объявление.