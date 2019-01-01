Бывшему главному судебному приставу продлили содержание под стражей до февраля Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: страница Управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю в Twitter

Ленинский райсуд Перми продлил до 13 февраля 2020 года меру пресечения в виде заключения под стражу экс-руководителю УФССП по Пермскому краю Игорю Кожевникову. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на пресс-службу суда.

Срок предварительного следствия по делу продлён до 13 марта 2020 года.

Напомним, что уголовные дела, возбуждённые в отношении Игоря Кожевникова, а также других сотрудников управления ФССП, объединены в общее производство.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбуждено уголовное дело в отношении Игоря Кожевникова. Руководитель УФССП задержан вечером 24 июля.

Кожевникову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных пп. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

Уголовное дело также возбуждено в отношении бывшего начальника отдела — старшего судебного пристава межрайонного отдела особых исполнительных производств по розыску должников и их имущества УФССП России по Пермскому краю Александры Мардановой, подозреваемой в совершении двух преступлений, предусмотренных пп. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

По данным следствия, двое должностных лиц УФССП России по Пермскому краю в ноябре и декабре 2017 года получили взятку в виде денег в суммах 550 тыс. руб. и 600 тыс. руб. за незаконные действия в пользу взяткодателя.