Игоря Кожевникова задержали за взятку в 1 млн руб.

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Фото: страница Управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю в Twitter

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбуждено уголовное дело в отношении руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю — главного судебного пристава по Пермскому краю Игоря Кожевникова. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Пермскому краю.

По сообщению ведомства, Кожевникову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных пп. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

Уголовное дело также возбуждено в отношении бывшего начальника отдела — старшего судебного пристава межрайонного отдела особых исполнительных производств, по розыску должников и их имущества УФССП России по Пермскому краю, подозреваемой в совершении двух преступлений, предусмотренных пп. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

По данным следствия, двое должностных лиц УФССП России по Пермскому краю в ноябре и декабре 2017 года получили взятку в виде денег в суммах 550 тыс. руб. и 600 тыс. руб. за незаконные действия в пользу взяткодателя.

В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении Игоря Кожевникова меры пресечения в виде заключения под стражу. В отношении второго фигуранта ранее мера пресечения в виде заключения под стражу избрана в рамках другого расследуемого уголовного дела.

Уголовные дела соединены в одно производство.