Главный судебный пристав задержан Игоря Кожевникова подозревают во взяточничестве

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Фото: страница Управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю в Twitter

Вчера, 24 июля, задержан руководитель УФССП по Пермскому краю — главный судебный пристав Игорь Кожевников. Кожевников задержан вчера в порядке ст. 91 УПК РФ сотрудниками СУ СКР по Пермскому краю.

Как утверждают источники «Коммерсанта-Прикамье», он подозревается в получении взяток в крупном размере. По данным издания, денежные средства он получал за то, что, используя полномочия, помогал бизнесменам совершать операции по обналичиванию денежных средств. Деньги выводились в теневой сектор через исполнительные производства.

В его кабинете, по данным издания, был проведён обыск. При этом сейф якобы вскрывали специально вызванные сотрудники МЧС.

В пресс-службе УФССП ситуацию не комментируют.

Игорь Кожевников родился в 1969 году. В 1990 году окончил Тамбовское высшее военное авиационное училище, и до 1990 года служил в Вооруженных силах. После окончания Тамбовского технического университета по специальности «Юриспруденция» перешёл в УФССП. С 2005 года Игорь Кожевников трудился на различных должностях в структуре УФССП по Тамбовской области. С декабря 2012 года работал заместителем руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Тамбовской области — заместителем главного судебного пристава Тамбовской области. УФССП по Пермскому краю он возглавляет с января 2016 года.