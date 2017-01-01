Главный судебный пристав Прикамья задержан

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Руководитель УФССП по Пермскому краю — главный судебный пристав региона Игорь Кожевников задержан сегодня вечером в порядке ст. 91 УПК РФ сотрудниками СУ СКР по Пермскому краю. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Как утверждают источники издания, Кожевников подозревается в получение взяток в особо крупном размере. Якобы денежные средства он получал за то, что, используя полномочия, помогал бизнесменам совершать операции по обналичиванию денежных средств. Деньги выводились в теневой сектор через исполнительные производства.

В перспективе количество эпизодов может увеличиться.