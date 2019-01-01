Задержан бывший краевой министр Причина задержания пока не названа Поделиться Поделиться Твитнуть

Андрей Ковтун



Следственными органами СУ СКР по Пермскому краю в порядке ст. 91 УПК задержан бывший министр общественной безопасности Пермского края Андрей Ковтун. По данным «Коммерсанта-Прикамье», задержание произошло сегодня, 9 декабря.

Ранее Андрей Ковтун фигурировал в качестве свидетеля по делу о мошенничестве в особо крупном размере со средствами бюджета. Так, один из жителей края в течение трёх лет был трудоустроен поочередно в нескольких пожарных частях. Фактически он на работе не появлялся, но исправно получал зарплату. Якобы позже он дал показания, что знаком с Андреем Ковтуном, который и получал деньги.

При этом период совершения возможного преступления относится к периоду службы Андрея Ковтуна в ГУ МЧС по Пермскому краю. В ведомстве он дослужился до звания генерал-майора и первого заместителя начальника главка. В январе 2017 года он был назначен министром губернатором Виктором Басаргиным. Однако 23 января 2019 года он неожиданно покинул пост.

Тогда было объявлено, что он будет заниматься вопросами противопожарной безопасности в одной из структур.