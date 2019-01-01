Активистам завода им Дзержинского согласовали митинг в воскресенье Поделиться Поделиться Твитнуть

Власти Перми согласовали инициативной группе работников и ветеранов ФГУП «Машиностроительный завод имени Дзержинского» (ЗиД) проведение митинга. Копию решения городской администрации опубликовал в своём Facebook политик Константин Окунев.

Напомним, что инициативная группа 2 декабря подала в администрацию Перми уведомление о митинге, который планируют провести 15 декабря. Цель протестующих — «остановить уничтожение ЗиДа».

Напомним, ранее рабочие пермского ЗиДа уже планировали провести митинг у стен завода, который мэрия Перми согласовала. Но тогда уведомление на проведение митинга было отозвано организаторами.



Как сообщил один из членов инициативной группы, в прошлый раз митинг был отменён в связи с обещаниями директора завода о том, что «всё будет хорошо».