Дмитрий Енцов журналист Торгово-промышленная палата встала на сторону перевозчиков По мнению специалистов ПТПП, 1 км работы в рамках новой транспортной модели обойдётся значительно дороже Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермская торгово-промышленная палата (ПТПП) 5 декабря представила свои расчёты стоимости работы перевозчиков в рамках новой транспортной модели, которую городские власти начнут внедрять в 2020 году.

Как отметил директор департамента экономических, финансовых и бухгалтерских экспертиз ПТПП Дмитрий Орлов, специалисты проанализировали проект расчётов департамента транспорта и нашли ряд несостыковок.

В частности, по данным департамента, 1 км работы на автобусах большого класса обойдётся в 112,9 руб., но по мнению ПТПП — в 145 руб, среднего класса — в 79,4 руб., но по мнению специалистов ПТПП — в 126,9 руб. Но максимальный разрыв в расчётах относится к малому классу. По мнению департамента, 1 км обойдётся в 57,5 руб., но специалисты палаты считают, что в 311 руб.

Кроме того, в заключении экспертов палаты указано, что департамент занизил стоимость новых автобусов, которые перевозчики будут закупать по требованию новых контрактов. Так, по мнению властей, автобусы среднего класса покупателям обойдутся в 3,6 млн руб., но в реальности они стоят якобы 7,2 млн руб. Аналогичная ситуация с малым классом — 2,7 млн руб. против 1,55 млн руб., как полагают власти.

На это начальник департамента транспорта Анатолий Путин парировал, что в расчётах взята средняя величина, и её правильность доказана в ряде судебных решений, — ранее перевозчики уже пытались оспорить вычисление стоимости 1 км работы, проведённое властями.

Перевозчик Александр Стерлягов согласен с тем, что власти пока предъявляют «экономически необоснованную стоимость километра», и указал на ещё одну важную проблему, с которой столкнулся он и его коллеги, — невозможность оперативного заказа новых автобусов у заводов-изготовителей.

«В апреле мы связались с заводом «КамАЗ», и там сказали, что смогут отгрузить новую технику в декабре. Связались через месяц, там ответили, что смогут отправить уже в 2020 году. Заводу «ГАЗ» аванс за автобусы был перечислен в июне, они должны были отгрузить технику в декабре. Но уже в декабре сообщили, что будет это в следующем году», — отметил Александр Стерлягов.

Перевозчики неоднократно указывали, что непостоянство с техническими требованиями в проектах контрактов с ними откладывало процесс закупки новой техники в нужном количестве.

Отметим, что департамент перенёс аукционы по новым пятилетним контрактам на весну 2020 года, чтобы решить все спорные вопросы с их потенциальными участниками.

Последние требования департамента — к середине 2020 года у победителей аукционов минимум 30% автобусного парка должен быть новым.







