Дмитрий Енцов журналист Департамент транспорта сформировал «автобусные» лоты для аукционов по новой маршрутной сети Аукционы Поделиться Поделиться Твитнуть

Департамент транспорта администрации Перми сформировал лоты для проведения аукционов по автобусным маршрутам в рамках новой маршрутной сети. Об этом сообщил начальник департамента Анатолий Путин.

По его словам, всего сформировано 26 лотов по географическому принципу.

«Лоты скомпонованы территориально и по классам. Условно, например лот, относящийся к маршрутам к микрорайону Владимирскому, лот по направлению к Нагорному и так далее», — отметил Анатолий Путин.

В лотах численность автобусов варьируется от десяти до 57.

Кроме того, власти пока откладывают аукционы по новым пятилетним контрактам — с декабря 2019 года на апрель 2020 года. Проект лотов отправлен перевозчикам для ознакомления.

«Пока принято решение, что в первом квартале 2020 года расторгуем те маршруты, действие контрактов по которым заканчиваются в январе-феврале, и расторгуем их на короткий период, условно — по апрель — июнь. Сделано это для выравнивания всего объёма транспортной работы в городе. А большие пятилетние контракты начнём заключать 1 апреля», — пояснил начальник департамента транспорта.







