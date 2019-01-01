Дмитрий Енцов журналист На « скорой » назвали точное время вызова из-за стрельбы на Гайве Поделиться Поделиться Твитнуть

Вызов бригады скорой помощи из-за стрельбы в пермском микрорайоне Гайва поступил в 4:47 утра. Об этом сообщили в службе скорой помощи.

«К сожалению, смерть пациентки наступила до приезда бригады. Один сотрудник Росгвардии получил не опасные для жизни ранения и был госпитализирован в ГБ №6. Пострадал ещё один случайный прохожий, самостоятельно добравшийся до медучреждения; его жизни также ничто не угрожает», — сообщили в «скорой».

Напомним, утром 4 декабря в Перми на пересечении ул. Вильямса с ул. Писарева (мкрн Гайва) мужчина открыл стрельбу из ружья. В результате чего одна прохожая была убита, ранен сотрудник Росгвардии и ещё один прохожий.



По словам и. о. министра территориальной безопасности Пермского края Игоря Гончарова, стрельбу вёл ранее судимый гражданин 50 лет, находившийся, по предварительным данным, в состоянии опьянения (алкогольного или наркотического — станет известно по результатам экспертизы).



Жизни раненых ничто не угрожает, от стрельбы пострадали несколько припаркованных автомобилей.