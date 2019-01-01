Экспертиза выясняет, в каком опьянении находился «гайвинский стрелок» В краевом минтербезе рассказали подробности ночной стрельбы Поделиться Поделиться Твитнуть

В краевом министерстве территориальной безопасности рассказали подробности ночной стрельбы на Гайве. Информацию распространила пресс-служба ведомства.

Игорь Гончаров, и. о. министра территориальной безопасности Пермского края:

— Ночью на телефон Единой дежурной диспетчерской службы «112» поступило сообщение о стрельбе на пересечении ул. Вильямса с ул. Писарева. По данным ГУ МВД России по Пермскому краю, стрельбу вёл ранее судимый гражданин 50 лет, находившийся, по предварительным данным, в состоянии опьянения (алкогольного или наркотического — станет известно по результатам экспертизы). В результате происшествия погибла женщина, ранены два человека, в том числе водитель автомобиля группы задержания Росгвардии.

Угрозы жизни пострадавших нет, они доставлены в больницу. Кроме того, действиями преступника был нанесён ущерб имуществу граждан — выстрелами повреждены автомобили.

Благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников Росгвардии стрелявший был задержан. Проводятся все необходимые следственные мероприятия. По факту происшествия следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбуждено уголовное дело.