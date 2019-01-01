Дмитрий Енцов журналист Раненого «гайвинским стрелком» сотрудника Росгвардии представят к госнаграде Поделиться Поделиться Твитнуть

Сотрудник Росгвардии Михаил Немтинов, который пострадал от «гайвинского стрелка», будет представлен к госнаграде.

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

— Этой ночью у нас случилась трагедия. От пули наркомана погибла пермячка и ещё один мужчина пострадал. Благодаря сотрудникам Росгвардии и особенно Михаилу Немтинову удалось избежать других жертв. Михаил получил ранение. Вместе с другим пострадавшим он в больнице — их здоровью ничего не угрожает. Семье погибшей — мои соболезнования. Поможем всем, чем надо. Михаила договорились с руководством краевой Росгвардии представить к госнаграде.

Напомним, в ночь на 4 декабря в Перми на пересечении ул. Вильямса с ул. Писарева (мкрн Гайва) мужчина открыл стрельбу из ружья, в результате чего одна прохожая была убита, ранен сотрудник Росгвардии и ещё один прохожий.

По словам и. о. министра территориальной безопасности Пермского края Игоря Гончарова, стрельбу вёл ранее судимый гражданин 50 лет, находившийся, по предварительным данным, в состоянии опьянения (алкогольного или наркотического — станет известно по результатам экспертизы).

Жизни раненых ничто не угрожает, от стрельбы пострадали несколько припаркованных автомобилей.