СМИ установили личность «пермского стрелка» Им оказался бывший индивидуальный предприниматель, осуждённый за незаконный оборот наркотиков Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото «ВКурсе-Воронеж»

Житель Перми, сегодня утром убивший женщину и ранивший ещё двух человек, оказался бывшим индивидуальным предпринимателем Дмитрием Коростелёвым, с 2016 года занимавшимся розничной торговлей. В середине ноября 2019 года он прекратил деятельность ИП и был безработным, сообщает «Коммерсант-Прикамье».

По данным издания, в сентябре 2013 года Коростелёва задержали сотрудники УФСБ по Пермскому краю по подозрению в приобретении и хранении наркотиков в особо крупном размере, он был арестован и позже осуждён.

Сегодня утром, находясь в состоянии опьянения, пермяк открыл стрельбу из незарегистрированного ружья из окна квартиры по прохожим. Затем он вышел на улицу и продолжил стрельбу, убив женщину и ранив молодого человека. При задержании он успел ранить в ногу бойца Росгвардии.

В министерстве здравоохранения рассказали Properm.ru о состоянии пострадавших: «Пострадавшие госпитализированы в шестую медсанчасть. Сейчас здесь находится заместитель министра здравоохранения Михаил Суханов. Он со всеми пообщался. Состояние пострадавших удовлетворительное, средней степени тяжести. Одному из раненых врачи провели хирургическое лечение».

В настоящее время преступник задержан на 48 часов, в ближайшее время ему предъявят обвинение в убийстве из хулиганских побуждений и покушении на убийство. Следователи намерены ходатайствовать об аресте Дмитрия Коростелёва.