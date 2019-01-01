Прокуратура выясняет происхождение ружья у стрелка с Гайвы

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Прокуратура организовала проверку деятельности органов системы профилактики, связанную в том числе с происхождением оружия стрелка с Гайвы. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

«В ходе надзорных мероприятий будет проверена работа органов полиции и Росгвардии в части контроля за оборотом оружия, организации охраны общественного порядка, схемы патрулирования улиц, а также проведение профилактической работы с населением, относящемся к группе риска», — сообщают в прокуратуре.

В случае установления нарушений закона будут приняты меры прокурорского реагирования.

Сегодня утром, 4 декабря, находясь в состоянии опьянения, пермяк открыл стрельбу из незарегистрированного ружья из окна квартиры по прохожим. Затем он вышел на улицу и продолжил стрельбу, убив женщину и ранив молодого человека. При задержании он успел ранить в ногу бойца Росгвардии.