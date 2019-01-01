Суд по делу депутата Заксобрания начнётся 13 декабря Поделиться Поделиться Твитнуть

Соликамский суд продлил сроки содержания под стражей депутату Заксобрания Пермского края Илье Кузьмину, обвиняющемуся в инсценировке покушения на себя. Судебный процесс начнётся 13 декабря, сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Уголовное дело поступило в суд 25 ноября.

Расследование уголовного дела в отношении депутата Законодательного собрания Пермского края Ильи Кузьмина было завершено во второй половине ноября..

Депутата обвиняют по ч. 3 ст. 306 УК РФ («Заведомо ложный донос о совершении особо тяжкого преступления, соединённый с искусственным созданием доказательств обвинения»).

По окончательной версии следствия, 24 февраля 2019 года во дворе многоквартирного жилого дома в городе Соликамске «с целью повышения своего имиджа» депутат инсценировал покушение на самого себя «с искусственным созданием доказательств обвинения». В этот же день о «покушении» он сообщил в правоохранительные органы и распространил информацию об этом в социальных сетях.

«Для установления объективной истины по уголовному делу были допрошены десятки свидетелей, проведён комплекс судебных криминалистических экспертиз, несколько осмотров места происшествия, десятки осмотров предметов, запрошен и проанализирован значительный объём документов. Материалы уголовного дела составили 15 томов. На время следствия обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в СУ СК РФ по Пермскому краю.

Обвинительное заключение направлено в суд для рассмотрения дела по существу.

Сам Илья Кузьмин вину не признаёт и считает, что на него действительно было совершено покушение из-за неразделённой любви его бывшей подруги.