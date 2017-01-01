До речного вокзала с 5 декабря начнут ходить микроавтобусы Также туда вернут маршруты №2 и №3

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Фото: Константин Долгановский

С 5 декабря будет запущен новый автобусный маршрут №51 («Станция Пермь I» — «ЦУМ»), который будет обслуживаться автобусами малого класса и отправляться от остановки «Cтанция «Пермь I», расположенной возле речного вокзала.

Автобусы будут следовать через следующие остановочные пункты: «Магазин «Речник» — «Станция Пермь I» — «Cквер им. Решетникова» — «Художественная галерея» — «Улица Советская» — «ЦУМ» (Комсомольский проспект).



Кроме того, городские власти решили вновь вернуть автобусные маршруты №2 и №3 до речного вокзала. Маршрут №2 («Станция Пермь II» — «Станция Пермь I») также будут обслуживать лёгкие автобусы и работать начнут в режиме «экспресс», то есть остановочными пунктами станут «Пермь I» (ул. Монастырская) — «ЦУМ» (ул. Ленина) — «Улица Попова» (ул. Ленина) — «Станция Пермь II».



Некоторые рейсы автобусного маршрута №3 («Станция Пермь I» —« Микрорайон Нагорный») также будут обслуживать микроавтобусы, приуроченные к прибытию и отправлению электричек. В остальное время на маршруте по-прежнему будут работать «Волгобасы», но, как отметили в департаменте транспорта, они не будут «доезжать» до вокзала Пермь I.



Отметим, что на ноябрьском пленарном заседании гордумы заместитель главы горадминистрации Людмила Гаджиева заявила о том, что маршрут №51 будет запущен с 1 января 2020 года и будет следовать до Комсомольской площади.



28 ноября губернатор Пермского края попросил гордаминистрацию в срочном порядке организовать движение общественного транспорта до речного вокзала и обратно.



Многочисленные изменения пути следования автобусных маршрутов №2 и №3 связаны с тем, что путепровод на ул. Монастырской (перед речным вокзалом и железнодорожным вокзалом Пермь I ещё с 1999 года признан аварийным, а в августе 2019 года очередная проверка установила, что предельная масса передвигающегося по путепроводу транспорта не должна превышать 5 т.