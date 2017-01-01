Губернатор Пермского края предложил вновь запустить автобусы от Перми I

А пока не решён вопрос с путепроводом на Монастырской — организовать бесплатные «маршрутки»

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Instagram Мкаксима Решетникова

Губернатор Пермского края предложил городским властям найти решение по аварийному путепроводу на ул. Монастырской и вновь запустить по нему автобусы.

«Вывез с утра городских и краевых чиновников на «экскурсию» на Пермь I. Плохо: навигации нет, автобусы от Перми I не ходят, идти до автобуса далеко. Надо сделать: найти решение по путепроводу и вновь запустить автобусы, пока этого нет — организовать подвоз бесплатными маршрутками для тех, кому затруднителен переход — пенсионерам, инвалидам, пассажирам с детьми, сделать понятные указатели.

В целом сложилось ощущение, что администрации Перми нужно глубже погружаться в проблемы горожан. Посмотрим, что изменится через две недели», — написал губернатор на своей страничке в Instagram.

Instagram Максима Решетникова

Напомним, автобусное сообщение маршрутов №2 и №3 было прекращено от Перми I 15 ноября в связи с аварийной ситуацией на путепроводе. Таковым он был признан ещё в 1999 году, а его последнее основательное обследование (состоялось в августе 2019 года) показало, что по нему рекомендовано движение транспорта весом до 5 т. На указанных автобусных маршрутах работали автобусы весом 10 т.